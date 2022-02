La Civiltà Cattolica Février 2021

La Civiltà Cattolica est une revue catholique bimensuelle italienne dirigée par des pères de la Compagnie de Jésus. Fondée en 1850 à Naples et immédiatement transférée à Rome, elle est considérée comme une revue semi-officielle du Saint-Siège étant donné les liens particuliers qu'elle entretient avec le Vatican. Dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite, elle se fait l'écho de la parole du pape François, tout en offrant une vitrine internationale à la recherche théologique. Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec l'édition italienne, lancent pour la première fois une version francophone de cette revue de référence. Chaque année comportera dix livraisons, avec dans chaque numéro la traduction des meilleurs articles des éditions italiennes. Sommaires des précédents numéros, regard international... Pour en savoir plus : paroleetsilence/La-Civilta-Cattolica-une-revue-de-pont-et-de-culture_news_279.html ou : bit.ly/2xvIYSN