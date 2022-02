Esthétique théologique de saint Jean de la Croix. Quand la prière devient métaphore

Collection " Histoire et Théologie " L'intention fondamentale qui a motivé la rédaction de cet ouvrage est le désir de mettre en valeur la nature et le rôle de-l'esthétique dans la réflexion théologique de saint Jean de la Croix. Le caractère esthétique est essentiellement lié à la présence et à la prégnance de la poésie dans I'oeuvre sanjuaniste. Qu'il s'agisse des grands poèmes ou des poèmes plus brefs, la beauté est omniprésente. Nous avons voulu en découvrir l'origine, liée à celle même du langage et nous avons vu que la vie mystique en est la source première. L'essentiel de notre développement est centré sur une recherche de la nature du langage spirituel profondément marqué par le langage inspiré de la Sainte Ecriture. Parcourant les Commentaires et les poèmes eux-mêmes, nous avons constaté que la justesse du mot et sa beauté sont indissociables de I'expérience intérieure contemplative. Le système métaphorique a son point de départ dans un imaginaire transfiguré par l'émerveillement face à la beauté de Dieu. Nous souhaitons montrer à quel degré de profondeur agit la vie spirituelle, créatrice d'un langage non pas nouveau, rnais premier, édénique.