Le jardin en origami

Un coffret éducatif et stimulant, avec d'amusants origamis faciles à plier qui frappent l'imagination des enfants et développent leur créativité. Chaque modèle s'accompagne de diagrammes simples et clairs avec des instructions détaillées et d'un code QR pour accéder au tutoriel vidéo illustrant la procédure de pliage. Sachant à merveille enseigner l'art de l'origami aux plus jeunes, l'auteure aime les jardins, des lieux regorgeant de menus détails fascinants et de couleurs, de parfums et de mouvement, idéaux pour jouer et aiguiser la faculté d'observation, stimuler la curiosité et promouvoir l'imagination des enfants.