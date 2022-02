Drapeaux du monde - l'histoire en images de 267 pays et leurs drapeaux

Les drapeaux sont l'âme des nations du monde. Chaque combinaison de couleurs et de symboles a une histoire à raconter, construite à partir des expériences et des sentiments des peuples des différents pays. Connaître les drapeaux et leur langage caché est donc un moyen de comprendre l'histoire, la culture et le rôle des nations. Ce livre, divisé en continents, présente tous les drapeaux du monde et examine en détail nombre d'entre eux, avec des dessins représentant certains des lieux et des symboles les plus pertinents pour les différentes nations.