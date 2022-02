UN LIVRE TOUT ANIMÉ - DINOSAURES

Il y a des millions d'années, les dinosaures régnaient sur notre planète. Lesquels étaient les plus grands ou les plus effrayants ? Comment faisaient-ils pour courir, manger ou voler ? Comment se défendaient-ils contre leurs ennemis ? Que sont les fossiles, qui nous ont permis de les étudier ? Flip-flap ! Soulève les volets, tire et pousse les languettes pour découvrir les secrets des dinosaures. D'ingénieux mécanismes animent ce livre évoquant l'extraordinaire existence des plus grands animaux qui aient jamais vécu sur la Terre. Les réponses à toutes tes questions se dévoilent au fil des pages : comment ils ont réussi à survivre durant des centaines de millions d'années, pourquoi leur extinction a été aussi rapide, etc. Prépare-toi à entamer un merveilleux voyage en quête des maîtres de ce monde disparu !