Sujets sous-entendus

Dans ce livre, Stefano Busellato invente quasiment un genre, que l'on pourrait qualifier de "philosophie poétique" . Une suite de textes en prose décrit des scènes, d'apparences anodines, mais interrogeant avec pertinence nos fondamentaux sur la réalité, la perception, la mémoire, le temps... Sa langue, à la fois concise et elliptique, participe à l'étrangeté de ces petites fictions paradoxales et mystérieuses. A la croisée entre poésie et philosophie, cet opus trouve une place toute tracée au sein de notre catalogue, aux côtés Des Choses merveilleuses d'Adolfo Bioy Casares ou encore du Martin Fiero de Jorge Luis Borges. Avec cette particularité : Stefano Busellato n'a jusqu'ici pas fait paraître le texte dans sa version italienne. Cette traduction de Christophe Mileschi tiendra donc lieu d'édition originale.