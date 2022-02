Etre en harmonie, oublier ses soucis, simplement vivre

LE chemin vers l'harmonie intérieure " Que nous faut-il pour atteindre le bonheur ? En fait, rien d'autre que ce qui était déjà présent depuis longtemps [... ] Trois choses suffisent pour que nos existences prennent tout leur sens : se libérer de ses soucis, arriver à être à l'unisson avec soi-même, et enfin, vivre avec plénitude et en toute simplicité. Ces attitudes vis-à-vis de la vie font un tout, elles se renforcent mutuellement. " Sans préjugés, le Père Grün évoque les soucis qui tourmentent tant de gens dans les périodes mouvementées. Il explique les méthodes simples à appliquer dans la vie quotidienne pour avancer l'esprit plus léger : désarmer sa colère, être en accord avec les autres et avec soi-même, veiller à son équilibre, ne pas compliquer les choses simples, lâcher prise.