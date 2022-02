Réussir son potager en pots. Cultiver en ville, sur son balcon ou sa terrasse

Vous habitez en ville ou en appartement et vous n'avez pas d'extérieur suffisamment grand pour réaliser un potager en pleine terre ? Sachez qu'il est tout à fait possible de cultiver harmonieusement vos légumes et plantes aromatiques au fil des saisons, même sur le plus petit des balcons. A l'aide des conseils et astuces de l'auteur mais aussi des schémas clairs, vous apprendrez à réaliser un potager bio hors-sol, à fabriquer et recycler des contenants pour vos plantations, à tailler convenablement vos plantes aromatiques, à associer favorablement vos légumes... Sans oublier l'objectif suprême : au rythme de votre jardin urbain naturel, tout au long de l'année, vivez heureux !