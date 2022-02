Accompagnez votre SOPK au naturel. Une approche naturopathique du Syndrome des Ovaires PolyKystiques

Le premier guide complet et pratique sur le SOPK Tout comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) touche environ une femme sur dix. Il est l'une des premières causes d'infertilité chez la femme. On en parle de plus en plus aujourd'hui car il est mieux diagnostiqué, mais il est souvent mal expliqué aux femmes qui en sont atteintes. Il se caractérise principalement par un aspect kystique ou bosselé d'un ou des deux ovaires, entraînant des anomalies du cycle menstruel et des désagréments physiques (acné, hyperpilosité...). Le surpoids et l'infertilité font aussi partie des complications. Ce livre regorge de solutions naturelles pour vous aider à travailler sur les causes et vous apporter un mieux-être général : cycle féminin, fertilité, alimentation, micro-nutrition, gestion du stress, activité physique... C'est un vrai programme naturopathique que vous trouverez au fil des pages pour vous soutenir au quotidien.