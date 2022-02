Yoni steam : Le retour d'un rituel féminin ancestral. Prendre soin de son utérus grâce aux plantes et au bain de vapeur

Un rituel sacré pour soigner et faire vibrer son utérus grâce à la sagesse des plantes Le sauna vaginal, ou Yoni Steam, invite les femmes à renouer avec une pratique de guérison ancestrale aussi bien physique qu'émotionnelle. Basé sur l'utilisation des plantes en bains de vapeur, ce rituel doux et accessible à toutes permet de (re)trouver la pleine puissance féminine en toute autonomie. Il convient néanmoins de suivre quelques règles élémentaires (décrites avec attention) pour une pratique sûre et en confiance. Grâce aux recettes simples et aux photos inspirantes, cet ouvrage vous aidera à mettre en place ce rituel dans votre quotidien. Vous apprendrez à choisir les plantes dont vous avez besoin (règles douloureuses, fertilité, libido, post-partum, ménopause, infection...) et à varier votre pratique en fonction des saisons, de la lune et des éléments.