Messages de vos huiles essentielles. Accompagnement énergétique, spirituel et émotionnel

Faites confiance à la bienveillance des huiles essentielles pour soulager les maux du corps et de l'esprit ! C'est une expérience unique, profonde et magique que vous propose ce livre-oracle : une connexion intuitive à l'une des 24 huiles messagères. Laissez-vous être choisi, choyé, touché, inspiré, transformé par la bienveillance des huiles essentielles. Ici vous est offert la possibilité de vous laisser porter pour un jour, une semaine ou trois semaines par une huile essentielle en tirant l'une des 24 cartes détachables et de découvrir son message qui pourra se situer sur un plan émotionnel, spirituel et/ou énergétique. Vous apprendrez également à vous familiariser avec elles et à savourer leurs qualités infinies. Ce voyage initiatique d'une pureté et d'une force inimaginables a l'avantage de ne demander aucun effort.