Les infections sexuellement transmissibles comme on ne vous en a jamais parlé. Pour les ados, les parents avisés et les curieux

Les IST : les connaître, les prévenir et les traiter avec un regard différent Les médias et les réseaux sociaux abordent régulièrement - et assez librement - les thèmes liés à la sexualité. Pourtant, l'un d'eux reste tabou : les IST, les infections sexuellement transmissibles (autrefois appelées MST). Leur complexité, la honte qu'elles suscitent, la peur, l'angoisse... font que notre inconscient les botte en touche. Cet ouvrage est une incursion dans les coulisses de cet univers étrange, un peu mystérieux, mal connu... 7 IST, les plus importantes dont le VIH, le papillomavirus, la chlamydia ou encore l'herpès génital, sont abordées par une courte histoire de vie, suivie d'une explication scientifique, avec des termes médicaux aussi simples et clairs que possible. Des astuces naturelles d'hygiène de vie et des conseils via l'aromathérapie, la phytothérapie et la micronutrition sont proposées afin d'optimiser la prise en charge médicale.