Confidences d'une ex accro des régimes. Pour vous aider, vous aussi, à envoyer votre balance sur Mars

Un témoignage décapant à mettre entre les mains de toutes les personnes qui pensent que la salade fait maigrir ! Du sans gluten au paléo en passant par le véganisme, les programmes fitness en vogue mais aussi l'hypnose et le jeûne : Mathilde a tout essayé... sans jamais perdre un gramme ! Durant quatorze ans, sa vie s'est résumée à une longue liste de calories ingérées, de séances de sport interminables et de résolutions drastiques pour atteindre son objectif ultime : la taille 36. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a réussi à se sortir de cette spirale sans " faim " ! Plongez dans son témoignage aussi drôle que bouleversant et suivez son plan d'action pour guérir de l'obsession alimentaire. Découvrez ses secrets qui permettent de refaire confiance à son corps et ses astuces pour se débarrasser des mauvaises habitudes, le tout afin de retrouver un rapport sain à la nourriture, et surtout à soi-même.