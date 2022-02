Eros. Un retour à l'amour inconditionnel

Le deuxième livre EVENEMENT de la série L'Ecole des Mystères ! Nous pensons tous savoir ce qu'est l'amour à travers les chansons, les comédies romantiques et les histoires que l'on nous raconte depuis l'enfance... Mais est-ce vraiment la réalité ? Comment dépasser ces notions d'amour que l'on nous a inculquées depuis toujours ? L'amour pur et inconditionnel ne correspond pas aux espoirs et attentes que l'on nous a dépeints. Ce n'est pas un jeu impliquant la concrétisation ou la disparition de rêves. L'amour est le pouvoir de la vie proprement dite. Dans ce deuxième cours de L'Ecole des Mystères, don Miguel Ruiz et Barbara Emrys lèvent un à un les voiles qui nous empêchent de percevoir la véritable nature de l'amour. Ils nous montrent qu'il est possible d'aimer les autres et soi-même en baissant la garde et en se montrant plus sincère.