Traverser l'épreuve en initiation . Le choix de la liberté

Si elle est souvent associée à la souffrance, l'épreuve peut aussi être une occasion unique de transformation et de croissance. En cela, elle peut être une véritable initiation. Ce livre est une invitation à vivre l'épreuve de manière constructive, à la percevoir tel un chemin initiatique qui nous amène à changer de perspective et de regard sur la vie et avant tout sur nous-mêmes. A travers son expérience personnelle, de nombreux outils de développement personnel (exercices, analyse, méditation) et une pratique intégrée de la pleine conscience, l'auteure nous propose de traverser les étapes du deuil (le choc, le déni, le marchandage, la colère, la dépression, l'acceptation) pour renaître à son vrai moi. 54 défis donneront, au fil de l'ouvrage, des clés au lecteur pour trouver du sens à son épreuve et trouver un chemin vers davantage de liberté.