Reine-des-prés. De la culture à l'usage thérapeutique

Longtemps méconnue et mise de côté, connaissez-vous aujourd'hui la star des plantes médicinale ? J'ai nommé la reine-des-prés. Devenue célèbre au XIXe siècle grâce à l'isolation d'un de ses composants chimiques, l'acide salicylique, la reine-des-prés soulage les douleurs articulaires, les crises de rhumatisme, la goutte et la fièvre. Ces indications classiques ont été corroborées par les études scientifiques et bien d'autres propriétés médicinales – en partie liées à la présence de l'acide salicylique – ont été découvertes récemment. Ainsi, à l'instar de l'aspirine mais sans ses effets indésirables, la reine-des-prés est un fluidifiant sanguin efficace. Par ailleurs, sa collecte et son séchage sont aisés. La simple tisane est le mode de préparation le plus efficace pour en ressentir tous les bienfaits.