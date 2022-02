Orbe, histoire et architecture. De la fin de l'Antiquité au XXe siècle

L'invention du café soluble et la création de la première clinique orthopédique au monde. Deux moments forts parmi beaucoup d'autres dans l'histoire de cette petite ville qui vit aussi naître le réformateur Pierre Viret. De tout temps, Orbe a joué un rôle majeur de par sa situation au débouché d'une importante voie de franchissement du Jura. Bâtie dans le coude d'une rivière qui lui a donné à la fois la force hydraulique et une voie navigable, elle fut une véritable capitale régionale avant d'être reléguée par Yverdon. En 864 s'y déroula une bataille qui allait être à l'origine du Second royaume de Bourgogne. Ni savoyarde, ni épiscopale dans la géographie politique du Moyen Age, Orbe conserva longtemps des liens privilégiés avec la Franche-Comté, même après son incorporation à la Confédération en 1476. Loyse de Savoie, nièce de Louis XI, y fut religieuse au couvent des Clarisses. Cet guide invite à découvrir une ville étonnante, son histoire et ses monuments, méconnus du public. Parmi eux, l'hôtel de ville et surtout l'église - au style gothique flamboyant d'une luxuriance hors du commun - se distinguent par leur originalité. Mais Orbe, c'est aussi son château, des ponts, des maisons privées anciennes, des établissements industriels - moulins et chocolaterie - et des bâtiments Art Nouveau.