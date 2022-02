Petit Crin vise plus haut

Petit Crin est un jeune sanglier. La vie est belle au sein de la fôret. Mais qu'est-ce donc ? Un oeuf ? Il a du tomber d'un nid. Et que se passe-t-il ? Il bouge, il craque... Une tête en sort... Un oisillon !!! Comment le faire remonter dans l'arbre quand on ne sait pas voler ? Petit Crin va devoir faire appel à ses amis de la fôret pour résoudre ce problème, et faire un nouveau saut dans l'inconnu.