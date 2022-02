Une Aventure de Jacques Gipar - Paris-Normandie

Célèbre reporter à France Enquêtes, le grand quotidien d'informations des années 50-60, Jacques Gipar ne manque jamais une occasion de se plonger dans des enquêtes toujours plus risquées. Accompagné de Petit-Breton, un petit malfrat bien renseigné sur la pègre, il sillonne les routes de France au volant de multiples véhicules qui finissent bien souvent en mauvais état. De nouvelles aventures pour Jacques Gipar, toujours accompagné de son acolyte Petit-Breton. Ils partent faire un tour au grand air vers la Normandie ? Voilà nos héros aux prises avec des escrocs et quelques malfaiteurs. Ils restent à Paris ? Le danger n'est pas loin entre une disparition bien étrange et un réseau d'espions russes... Trois enquêtes palpitantes au coeur des années 50 ! Un ouvrage incontournable pour découvrir les Aventures de Jacques Gipar, déjà reconnu comme un classique de la bande dessinée.