Chemin de Résurrection. Prédelle au chemin de croix

Ce livre propose à toute personne en recherche un chemin intérieur, un parcours d'initiation à la foi chrétienne, un itinéraire offert à chacun pour croître spirituellement. Chemin de Résurrection nous introduit dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, en contrepoint aux étapes traditionnelles du Chemin de Croix. L'auteur nous guide ici sur un chemin de résurrection et de croissance à partir des mystères essentiels de la vie : la rencontre, l'amour, la souffrance, la mort et la renaissance. A travers ces étapes, c'est notre propre expérience humaine qui est concernée et interrogée. Une question nous est posée : quels sont les repères de résurrection présents dans notre vie et comment les mettre en oeuvre pour progresser ? Comment réfléchir et travailler sur soi pour réaliser un chemin spirituel ? La nouveauté de ce livre est de proposer un itinéraire à la manière du chemin de Croix, traditionnel, mais adapté à notre temps, à la théologie et à la spiritualité d'aujourd'hui. Chaque pas (ou étape) est illustré par des gravures sur cuivre de François Pête Durrer (fpgravure. ch) comme "autant de surface de projection, d'espace libre permettant un travail lent" de décantation.