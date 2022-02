Avec toi jusqu'a mon dernier souffle. Prières

Il arrive inexorablement un jour où nous devons affronter les brumes et le froid de la souffrance. La santé a fait place à la maladie, le champ de nos possibles se rétrécit comme peau de chagrin. Comment faire face à cette situation nouvelle ? Comment en parler avec nos proches et... avec Dieu ? Comment exprimer nos inquiétudes, voire notre terreur face à la mort ? L'auteur, confronté à des situations de fin de vie, s'est à chaque fois heurté à la difficulté de pouvoir offrir à la personne concernée des textes susceptibles de l'aider à traverser cette situation. Il y a pléthore de textes pour les malades, mais la plupart de ces écrits véhiculent une pensée positive, l'espoir de la guérison prochaine, l'affirmation que, grâce à la présence divine, tout finira par aller mieux. Mais que dire quand la mort guette, quand les médecins eux-mêmes ne donnent plus d'espoir, quand la souffrance devient l'unique compagne ? Ces prières ont pour mission de nous aider à franchir ce sentier douloureux avec paix, sérénité et espérance. Ecrites en caractères agrandis, elles sont accompagnées de photographies prises en Ecosse, ce qui permet au lecteur d'entrer réellement dans un temps de réflexion, de méditation et parfois même, de contemplation.