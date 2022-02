L'Apocalypse révélée

Après l'Evangile, l'Apocalypse de Jean : les deux Cahiers de l'Association biblique catholique de Suisse romande Découvrir le Christ avec saint Jean (n. 8) et le présent (n. 10) forment un diptyque indissociable. Parmi les nombreux ouvrages récents consacrés au dernier livre de la Bible, celui-ci se distingue par sa vision panoramique abordant le genre littéraire de l'Apocalypse de Jean, son langage symbolique, ses liens innombrables à l'Ancien Testament, ses cantiques liturgiques et sa structure ; puis par sa lecture serrée de plusieurs grands passages, fournissant des points d'appui pour aborder ensuite d'autres textes : la vision inaugurale du Fils de l'homme (Ap 1, 9-20) ; l'ensemble des chapitres 11-12 avec les deux témoins, puis la vision de la femme et du dragon : la bête et les figures opposées au projet divin (13) ; les noces de l'Agneau (19) ; la terre et les cieux nouveaux, avec la Jérusalem messianique (21-22). Il s'agit bien de "révéler" l'Apocalypse, de fournir des clés "mystagogiques" pour entrer dans le mystère du dévoilement du dessein divin sur l'histoire du salut. Fruit d'une session d'été, l'ouvrage combine les voix féminines et masculines des animateurs de l'ABC (laïques et prêtres) pour un parcours pouvant servir autant à la lecture personnelle qu'aux partages de groupes bibliques. La méthode retenue est plus canonique que jamais, l'ensemble de l'Ecriture trouvant comme une récapitulation dans cet ultime "rouleau" .