Gestion du risque et introduction aux assurances

La gestion du risque gagne en importance dans les entreprises comme dans la société en général. Cet ouvrage se décompose en deux grandes parties. Dans la première partie, le concept de risque est introduit dans son contexte historique. La terminologie et les concepts liés à l'identification et à la caractérisation des expositions au risque sont définis. Les outils nécessaires à l'appréciation des risques sont passés en revue avant de discuter les différentes étapes du processus de la gestion du risque. La deuxième partie du livre s'intéresse à l'économie des assurances, aux assurances sociales et au marché des assurances privées. Les différentes branches et produits d'assurances privées y sont étudiées. Finalement, les bases pour le calcul des primes d'assurances en fonction des prestations contractuelles sont discutées, donnant ainsi un aperçu d'une partie des activités d'un actuaire. Des applications pratiques, par exemple sur la gestion des cyber risques, et un grand nombre d'exemples et d'illustrations complètent le texte et permettent de très concrètement suivre les notions présentées dans le livre. Cet ouvrage se veut une référence pour les étudiants des hautes écoles de gestion, les professionnels et toute personne intéressée à la gestion du risque et le secteur des assurances.