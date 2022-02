Récits facultaires. De l'École à la Faculté des sciences sociales et politiques (1902-2022)

Chaque université et faculté représente un patrimoine à la fois matériel et immatériel accumulé au cours du temps. Les bâtiments de l'Université de Lausanne ayant déjà été documentés à plusieurs reprises, il n'en sera guère question ici. Le présent ouvrage participe à un travail de mémoire et de culture sur la Faculté comme patrimoine, matériel par ses archives, et surtout immatériel, au motif de le conserver, de le valoriser et de le mettre à disposition des générations suivantes. Le patrimoine facultaire a une "valeur historique" : il peut aider à comprendre le rôle scientifique, social, culturel et politique de cette Faculté et à mieux cerner les rôles sociaux qu'elle-même assigne à ses membres et à ses disciplines. A l'instar de toute institution, la Faculté est héritière d'une histoire, des choix historiques continuent de peser sur elle. A l'occasion des 120 ans de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, les plus belles plumes issues du corps professoral proposent dans ce recueil le récit de tranches de vie de l'histoire facultaire.