La face cachée de l'Univers. Les mondes quantiques et l'émergence de l'espace-temps

Internationalement reconnu pour ses écrits à la fois lucides et élégants sur les notions les plus complexes de la physique moderne, Sean Carroll est également l'un des grands penseurs humanistes de sa génération. C'est aux questions fondamentales posées par notre existence qu'il s'attache dans ce livre monumental, unanimement salué par la critique et le public. Qui sommes-nous ? Nos émotions, nos croyances, nos espoirs et nos rêves sont-ils dénués de signification au regard de l'immensité du cosmos ? L'existence de l'homme a-t-elle un sens et un but dans une vision scientifique de l'univers ? Au fil de courts chapitres alternant anecdotes historiques surprenantes, parenthèses personnelles et explications claires et rigoureuses, on découvre peu à peu la marche du monde, tant au niveau quantique et cosmique qu'au niveau humain, et comment les uns s'articulent aux autres. Sous la plume magistrale de Carroll, les principes qui ont mené la révolution scientifique depuis Darwin et Einstein entrent ainsi en résonance avec les dynamiques à l'origine de la vie, de la conscience et de l'univers. Il montre en quoi les innombrables découvertes des siècles passés ont profondément changé notre compréhension du monde. Si notre existence semble plus dérisoire que jamais face à l'immensité du temps et de l'espace, notre capacité à la comprendre et à lui donner un sens la rend d'autant plus précieuse et exceptionnelle. Le Grand Tout est un coup de maître qui trouvera naturellement sa place au côté des ouvrages de Stephen Hawking.