Une autre histoire du temps

Il y a vingt ans, Stephen Hawking a tenté d'expliquer le temps en s'appuyant sur la théorie du Big Bang. Aujourd'hui, Sean Carroll affirme que nous devons être plus ambitieux. Nous savons tous qu'il est impossible de démeler un oeuf brouillé ou de se souvenir du futur. Mais que se passerait-il si le temps n'allait pas (ou n'était pas toujours allé) dans la même direction ? Et si le temps s'écoulait en sens inverse dans d'autres univers ? Ces questions sur la flèche du temps donnent l'occasion à Carroll d'explorer de façon simple et accessible la nature de l'entropie ou de la mécanique quantique, mais aussi de s'interroger sur la théorie de l'information et le sens de la vie. Tous ceux qui ont apprécié les précédents livres de l'auteur, mêlant érudition vulgarisée sur la nature du monde et de l'Univers, et réflexions sur l'impact des lois physiques sur le quotidien ou la raison de notre existence ne manqueront pas ce nouvel opus, grand succès public et critique aux Etats-Unis.