Max et Lili font les baby-sitters

Ce livre de Max et Lili parle de la façon de bien traiter un bébé qui ne sait pas parler ni gérer ses émotions. Comment l'endormir, le changer, le comprendre quand il pleure parce s'il se sent seul, triste ou qu'il a faim, froid ou mal. Le week-end prochain, Max et Lili vont s'occuper de la petite Isis, leur petite cousine et la fille d'Aline, pendant que les mamans discutent ou font du yoga... Ils prennent ce futur travail très à coeur, ils enquêtent sur leurs vies de bébés, inspectent les albums de photos et s'inscrivent même pour aider les maternelles au Centre de Loisirs ! Enfin prêts pour affronter ce défi... qui sera un cauchemar ou une partie de plaisir ? Une histoire pour comprendre que, même dans le ventre de sa mère, le bébé comprend à sa façon ce que sa maman ressent. Quand il grandit, il a envie d'aimer et d'apprendre avec sa bouche, ses yeux, ses mains. Il a besoin de paroles vraies et gentilles pour se sentir en sécurité et devenir indépendant. On a intérêt à bien s'occuper des bébés car c'est le peuple de demain !