Elín est accessoiriste ; à presque soixante-dix ans, son existence est centrée sur le travail. Après une enfance difficile, elle a passé sa vie d'adulte à repousser les autres. Mais quand elle commence à travailler sur la nouvelle pièce d'Ellen, star montante du théâtre de dix-neuf ans, fille illégitime d'un très grand dramaturge mort quand elle n'était encore qu'un tout jeune enfant, son passé va tenter de ressurgir. Les deux femmes se sont déjà croisées dans des conditions tragiques. Un événement horrible. L'une ne s'en souvient pas, l'autre est sur le point d'oublier... jusqu'à ce que le destin les réunisse. La matière du chaos nous parle des relations mères-filles, des secrets de famille et des traumatismes enfouis, de la place des femmes dans la société et des violences dont elles sont victimes. Un véritable page turner, la course contre la montre d'une femme poursuivie par l'oubli.