Un arc de grand cercle. Patagonie - Océan glacial - Antarctique

En 1914, Ernest Shackleton partait à bord de L'Endurance pour un voyage en Antarctique qui resterait dans l'histoire par sa tournure tragique et sa fin miraculeuse. Un siècle plus tard, un équipage polonais prend la mer pour refaire le parcours de l'expédition légendaire. Mateusz Janiszewski, tout jeune chirurgien, voyageur et écrivain, en est l'un des capitaines. Depuis la Patagonie, à travers les mers les plus effroyables, le périple, qui ne devait durer que quelques mois, se révèle pour l'auteur une expérience à la fois terrifiante et initiatrice. Janiszewski interroge ses souvenirs de lecture de Melville et Conrad, à mesure qu'il affronte la rudesse du paysage patagon, les vents glacés de l'océan Austral et, surtout, ses propres faiblesses. Il est parfois submergé par l'euphorie ("Accroché au gouvernail, je ne sais plus qui dirige qui. Mais dans cette danse, je suis à ma place"), et peu après il éprouve un immense désarroi devant l'inanité des ambitions humaines. Avec ce grand reportage littéraire, empreint de poésie et de réflexion philosophique, Janiszewski nous entraîne dans un monde extrêmement hostile, "capable de vous tuer" , mais aussi de vous révéler à vous-même.