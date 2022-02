La monnaie. Du pouvoir de la finance à la souveraineté des peuples

L'objectif de ce livre est de dévoiler pour le grand public le rôle joué par la monnaie dans l'inégalité des échanges commerciaux internationaux entre les pays du Nord et ceux du Sud et les mécanismes de pouvoir qui président à leur maintien ; les résistances qui tentent de leur faire front, leurs succès, le pourquoi de leurs échecs ; les alternatives qu'il conviendrait de promouvoir, etc.