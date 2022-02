Règlement de vie pour un chrétien

Dans ce livre, extrait du célèbre ouvrage "La voie du salut" , saint Alphonse nous indique les règles sûres et pratiques qui aideront tout fidèle à suivre le Christ. On y trouve, avec des avis sur la vie ascétique chrétienne, de nombreuses prières à Jésus et Marie pour le cours de la journée, pour la réception des sacrements, l'adoration eucharistique, etc. , ainsi qu'un guide pour l'oraison mentale. Le lecteur y trouvera également un court traité de la pratique des principales vertus chrétiennes. A propos de l'auteur : Saint Alphonse de Liguori (1696-1787), avocat, fondateur dordre religieux, évêque, théologien et mystique, fut avant tout un missionnaire au service des populations les plus abandonnées des campagnes. Proclamé Docteur de lEglise par le pape Pie IX, il offre à tous une doctrine sûre et simple pour parvenir à lunion à Dieu et à la sainteté.