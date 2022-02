Archéologie de la Corse, vingt années de recherche. Actes du colloque d'Ajaccio, novembre 2017

Cet ouvrage, véritable encyclopédie de référence, fait le point sur vingt années de recherche en matière d'archéologie de la Corse, et fait suite au colloque d'Ajaccio qui s'est tenu en novembre 2017. A travers plus de 400 pages accompagnées de 375 illustrations en couleur et six grands chapitres, il retrace toute l'histoire de la Corse, du premier peuplement de l'île durant la Préhistoire, en passant par les grands sites antiques, l'architecture et l'urbanisme au Moyen Age jusqu'aux monuments patrimoniaux des époques moderne et contemporaine.