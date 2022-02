La Montée à l'Empyrée

A la fin du XVe siècle, le vieil Anthonius s'éteint, entouré des siens, laissant en héritage à son fils la vision du paradis qu'il a eue quelques jours plus tôt. Cette anecdote est le prologue à une grande épopée qui nous mènera des Lumières au monde d'aujourd'hui. Pierre Le Franc nous raconte l'évolution de la science en suivant le travail et la vie de femmes et d'hommes qui ont pratiqué une nouvelle façon de penser. Cette grande aventure humaine et scientifique progresse au rythme des idées, des inventions, des découvertes, des joies, des passions et des drames pour aboutir au développement de la stimulation électrique du coeur. Au fil du récit, l'auteur nous plonge dans une réflexion sur les mouvements de la pensée et de la connaissance pour nous aider à mieux comprendre les origines du monde dans lequel nous vivons.