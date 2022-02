Monsieur Peperbol. Des lettres bruxelloises

Il était une fois un Gantois qui connaissait parfaitement le français⦠Il n'était pas le seul, surtout dans les annéesA '30. Il avait commencé sa carrière - semble-t-il, parce que nous savons très peu à son sujet - avec une courte pièce, un " lever de rideau " écrit en flamand et intitulé Sint Niklaas in 't front traduit en français sous le titre Saint Nicolas au front, pièce de circonstance qui fut représentée au Théâtre Antoine, à Paris, en 1915 et y connut, paraît-il, un réel succès. Il lui fallut attendre une vingtaine d'années pour renouer avec le succès grâce à Monsieur Peperbol qu'il écrivit seul alors que, la plupart du temps, d'Hanswyck écrivit en collaboration. Le succès, et surtout dans les arts que l'on appelle aujourd'hui " vivants " , n'est jamais le fruit du hasard ! Et " succès " , le mot est faible, puisque la pièce connut un véritable triomphe, aujourd'hui encore inégalé pour le théâtre belge puisqu'elle fut représentée, sans discontinuer, 465 ou 475 fois.