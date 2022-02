ETA Hoffmann. Une lecture des contes et nouvelles

Ce livre constitue notamment une traduction française d'un motif littéraire, celui du Double ou, si l'on préfère, du dédoublement de la personnalité dans l'oeuvre d'E.T.A. Hoffmann (1776-1822), que l'on considère en général comme le père de la littérature fantastique allemande au XIXe siècle. Il est aujourd'hui une figure de proue dans un domaine bien spécifique du romantisme allemand, à savoir le "fantastique". A l'issue d'un scandale lié à une affaire sentimentale, il se vit interdire tout contact avec sa bien-aimée. Comme il ne pouvait plus s'approcher d'elle, Julie devint l'image sublimée de ses rêves les plus hauts et les plus fous. C'est ainsi que le consciencieux juriste qu'il était dans sa vie publique se mua, pour le plus grand plaisir de ses lecteurs, en un poète de premier rang. Cette "double vie" générera l'apparition du motif du Double, qui deviendra la base du système thématique et motivologique de l'écrivain...