Je me suis fait tout seul

Après une carrière d'éditeur pour un mouvement de jeunes, en 1992, Clou (acronyme de Christian Louis, son vrai nom) s'installe à son propre compte comme illustrateur et dessinateur de presse indépendant. Il publie notamment des cartoons dans la Libre Entreprise, le supplément économique du quotidien bruxellois La Libre Belgique et dans Croqu'lnfo (Fladder), ainsi que des illustrations dans Bonjour, Tremplin et Dauphin, pour le groupe des Presses Européennes, à Averbode. Ses cartoons se retrouveront dans les publications des coopératives socialistes, de l'union belge des banques, de la fédération des maisons médicales ou de la ligue des familles. Il réalise aussi de nombreuses illustrations publicitaires, entre autres pour le Crédit lyonnais. Mondial Assistance, les chaussures Bally ou Bruxelles-Propreté. C'est en 1996 que la Libre Belgique lui propose une collaboration quotidienne. Il devient alors le caricaturiste attitré du journal. Outre son activité de dessinateur d'actualité, il réalise régulièrement pour La Libre Belgique des bandes dessinées humoristiques, en particulier le strip quotidien Le Quatrième Pouvoir, dont un recueil, aujourd'hui épuisé, est paru chez Luc Pire. En septembre 2000. le Quatrième Pouvoir a cédé la place à La Petite Bande de Clou, l'histoire d'une bande d'enfants, hommage modeste mais avoué à Charles Schulz, le créateur des Peannuts. En juin 2010, Clou a remporté le prix du public du prestigieux Press Cartoon Belgium. C'est le premier francophone à avoir obtenu ce prix. En 2012, il obtient le deuxième prix au Press Cartoon Europe 1. En septembre 2012, aux éditions La Muette, paraît Mortel en tête, un recueil de ses dessins d'actualité.