Les Dieux et les Hommes. De la mythologie

Ces pages servent de prologue à une Vie d'Héraclès. Elles rappellent les dieux et les héros dont il est issu, et le monde fabuleux au milieu duquel il accomplit ses travaux. Nous nous sommes attardés à composer de ce monde des tableaux divers, mais le thème qui nous a occupés surtout à travers ces récits et ces évocations, c'est la lutte des Olympiens contre la force orgueilleuse des Titans, contre les géants et les monstres. De ce grand mythe essentiel, l'histoire d'Héraclès est l'illustration principale. L'intervention du fils d'Alcmène apporte l'épisode final au drame qui se développe ici. Il est le plus laborieux artisan de la victoire de Zeus, et les contradictions tragiques de son destin témoignent que cette victoire est à jamais précaire et incertaine.