Dictionnaire du Bruxellois

Qui dit exemples dit auteurs. Qui dit auteur écrivant dans une langue qui ne connaît d'autre Académie que celle de la rue dit très grande variété de graphies. Nous avons respecté l'orthographe de l'algemeen nederlands (AN ou A. N.) autrement dit du néerlandais correct. Mais nous avons par ailleurs maintenu l'orthographe des auteurs cités, même quand elle était "â¯bizarreâ¯" . Sous l'influence du français, beaucoup d'auteurs écrivent, par exemple, le son [u] avec ou alors qu'ils devraient l'écrire oe comme on le fait en AN. Ceci amènera des confusions avec la prononciation [ou] o bref + u que l'on trouve dans gezoute. Ce dictionnaire se feuillette comme un roman, il permettra aux francophones de se rendre compte du nombre considérable d'expressions "â¯belgesâ¯" qui viennent en droite ligne du néerlandais en passant par le bruxellois.