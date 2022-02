Comment engueuler son prochain en bruxellois

Vous aimez Bruxelles mais vous ne comprenez pas le bruxellois. Vous vous désespérez parce que vous ne saisissez jamais les afgelekte boestring, dikke papzak et autres "engueulades" qu'on vous assène si vous avez fait une blanche dans la voiture d'un autochtone... Grâce à ce petit livre, non seulement vous comprendrez qu'on vient de vous traiter de "hareng saur léché" ou de "gros sac à panade", mais vous apprendrez à retourner l'engueulade contre votre interlocuteur. Bientôt, vous n'hésiterez plus à le traiter d' "à moitié cuit" (half gebakke) et, s'il a l'oeil globuleux, à lui reprocher ses yeux en forme de grosses billes (kartachutrge). Vous deviendrez tout aussi vindicatif vis-à-vis de dames qui vous bousculent en les traitant de tous les noms d'oiseau. Bref, en peu de temps, moyennant un effort minime, vous aurez autant de pugnacité pour vous défendre que pour attaquer : vous serez presque un "echte", un vrai de vrai ! Bien sûr, le bruxellois appelant un chat un chat, ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains ! Les délicats le fuiront et vous vous garderez bien de le mettre dans la hotte de Saint-Nicolas pour vos petits-enfants. Les autres "se riront une bosse" à la lecture de ces expressions savoureuses et, souvent, gratinées.