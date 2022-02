Le monde du tarot

Les figures énigmatiques du Tarot médiéval fascinent encore et toujours par leurs ambiguïtés et leurs mystères. Les figures énigmatiques du Tarot médiéval fascinent encore et toujours par leurs ambiguïtés et leurs mystères. " Ne regarde pas ce que tu vois, mais son reflet ". Voilà ce que dit Athéna à Persée. Cette métaphore nous invite à pénétrer les choses au lieu de les regarder simplement. Le Tarot n'est pas une création ex nihilo. Cet ouvrage explore l'ensemble des 78 arcanes à travers la mythologie et une analyse approfondie, centrée principalement sur les allégories du monde antique. Un voyage passionnant et serein dans le temps et, à la fois, un essai étoffé de sources historiques dans un parcours de recherche sur les symboles et les mythes suivant les trois grandes périodes de l'histoire que sont l'Antiquité, le Moyen Age et la Renaissance. Entre les signes et les symboles, l'homme n'a pas été créé deux fois, une fois sans le langage et une fois avec le langage. En vérité, les 78 cartes du Tarot sont autant de petites pierres colorées qui nous sont confiées dès la naissance et comme pour le Petit Poucet, ces pierres sont à notre disposition pour retrouver, si nécessaire, le long chemin fondé sur l'amour de la vie qui règle le destin des individus.