Messages et usages des hydrolats. Vision chamanique des plantes médicinales distillées

Vision chamanique des plantes médicinales distillées. Au travers de cet ouvrage, Alexia Boucau, vous fera découvrir que chaque distillation de plante est une ode au végétal, une sublimation comme on dit si joliment en chimie car chaque distillation révèle un message, des odeurs, des images, des sensations que l'auteure, avec beaucoup d'habilité, vous partage comme une proposition de voyage et non pas comme une "? grande vérité scientifique" ! Elle intervient, par ses écrits, comme un intermédiaire entre les humains et l'esprit de ces plantes en vous offrant la possibilité de rentrer en lien avec ces végétaux au travers des hydrolats et leurs messages chamaniques. Comme l'hydrolat est le résultat de la distillation de plantes par entrainement à la vapeur d'eau, l'auteure met en avant les travaux sur la capacité de l'eau à enregistrer de l'information et elle y trouve certains éléments de réponse comme les alchimistes le racontaient : l'hydrolat contient peut-être l'esprit de la plante et l'huile essentielle son âme. Plus de 70 plantes monographiées : leur message chamanique, leur utilisation au niveau physique et énergétique et un récit anecdotique mettant en exergue une particularité de ces plantes ou la manière dont l'auteur les perçoit. Une approche nouvelle et tout à fait inédite, un livre captivant !