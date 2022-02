Avec la grande Aunée. Histoire et vertus d'un soleil oublié

Au travers de cet ouvrage, Céline d'Auria, nous propose de découvrir la Grande Aunée ou si vous la connaissez, de l'approfondir. Cette plante emblématique, personnifié par cette citation de l'Ecole de Salerne au Xème siècle : "l'Aunée protectrice soignera ton corps, ton coeur et ton esprit" va vous surprendre. Sous une apparente simplicité, elle ne doit pas nous faire oublier sa puissance. Il suffit de goûter une gorgée de sa tisane pour s'en rendre compte. Cette force, l'aunée va l'exercer tout d'abord par son action bénéfique sur la santé en harmonisant les fonctions vitales. Ensuite sur de nombreuses maladies, son premier atout étant la sphère pulmonaire mais il semblerait, d'après des textes anciens, qu'elle pourrait soigner 99 maladies. ? Et pour finir dans les domaines énergétiques car elle nous rappelle que nous sommes corps, âme et esprit : ses racines détendent et harmonisent le corps et l'esprit. Elles calment les nerfs et laissent la sensualité revivre. Elles développent la paix, la clarté, la clairvoyance et donnent de la force et du courage. Elle apporte le mouvement et débloque tout ce qui est figé. Ce livre vous fera découvrir comment accueillir les bienfaits de l'Aunée dans vos vies et au quotidien : alimentation, infusion, décoction, sirop, teinture, extrait alcoolique, onguent, élixir floral ... Inula helenium, nom latin de cette panacée est un soleil oublié qu'il faut faire sien !