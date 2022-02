Les molécules amusantes. Quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu

L'approche innovante de ce livre sur les huiles essentielles séduira tout lecteur, qu'il soit thérapeute, pratiquant averti ou novice, et pour qui la connaissance des molécules n'est pas usuelle. Nous savons que la compréhension des molécules aromatiques est un passage obligé pour qui veut appréhender "l'Aromathérapie" et tirer le meilleur de ces quintessences végétales. Alors, comment simplifier cet apprentissage sans devoir entreprendre une formation approfondie ? De ce questionnement est née une nouvelle approche ludique développée par l'auteure de cet ouvrage, Sonia Blondeau. Au travers de ce livre, elle rend plus accessible ce qui existe déjà en proposant une méthode intuitive qui permet de mieux assimiler une information souvent difficile. Elle donne ainsi des notions de base validées que l'on pourra retrouver dans des ouvrages scientifiques concernant l'aromathérapie mais qu'elle organise différemment pour faire le pont entre la science des huiles essentielles et leur usage au quotidien. Dans ce premier tome, (tome 2 en préparation), l'auteure traite de façon imagée des molécules de huit familles moléculaires au travers d'histoires anecdotiques se jumelant à des couleurs et à des logos qui aident à retenir les molécules aromatiques et les propriétés thérapeutiques de 70 huiles essentielles. Si votre envie d'apprendre ou votre curiosité rejoint notre passion pour les huiles essentielles, la lecture de cet ouvrage sur la route des molécules aromatiques vous séduira incontestablement.