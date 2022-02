Martine Canneel. La femme arc-en-ciel

"Je suis née en 1936 dans une maison remarquable au nom prédestiné de Maison des Trois Couleurs. Cette maison, conçue selon les principes modernistes du Corbusier (que mon père Jean Canneel-Claes admirait au plus haut point), à qui un projet avait initialement été demandé, devait avoir une influence durable sur ma personnalité jusqu'à ce jour. (...) J'ai le souvenir d'avoir de tout temps adoré dessiner et observer avec le plus grand respect toutes les formes de vie et de nature (petite fille, sauver les araignées de la noyade dans les toilettes me semblait une évidence) ; j'aimais passionnément le soleil, la lumière, les couleurs. La musique (ancienne, baroque, jazz) était également essentielle. Cette grande sensibilité fut source à la fois d'une grande vulnérabilité pour ne pas dire de mélancolie et de créativité." Cette publication retrace l'itinéraire singulier et haut en couleur de l'artiste belge Martine Canneel, des premières sculptures lumineuses en plexiglas à l'étonnante maison qu'elle imagine selon les principes bouddhistes. Une production ininterrompue depuis la fin des années 1950 qui relaie sa conscience écologique aigüe et s'affirme comme une ode sans cesse renouvelée aux reflets chatoyants du soleil.