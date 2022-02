Que vaut ma start-up ? 2e édition

Comment négocier l'ouverture du capital de votre start-up à des investisseurs ? Comment devez-vous la valoriser au moment de lever des fonds ? A quel pourcentage du capital peuvent prétendre les premiers investisseurs ? Allez-vous perdre le pouvoir ? Comment estimer et mobiliser votre marge de manoeuvre pour négocier ? Telles sont les questions auxquelles cet ouvrage offre des réponses claires, simples et concrètes, accompagnées d'exemples chiffrés basés sur les pratiques de bon nombre d'entrepreneurs et d'investisseurs chevronnés. Après avoir dressé un catalogue de conseils et de suggestions concernant les principaux éléments de discussion et paramètres de valorisation qui vous guideront dans la préparation de vos estimations de valeur et dans vos présentations d'activité, l'auteur s'attache à offrir les clés d'une valorisation raisonnable, gage d'une relation durable avec les investisseurs. L'ouvrage est enrichi d'une liste méthodique d'informations pratiques qui vous permettront d'être mieux armés pour argumenter et convaincre des financeurs privés tels les business angels et les fonds de capital-risque. Cet outil, facile à utiliser, s'adresse à toute personne impliquée dans le financement des jeunes pousses : investisseur, entrepreneur, porteur de projet, professionnel de la finance, du conseil, du droit...