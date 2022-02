Curieuses histoires de la propreté

Chaque civilisation se considère comme " propre ", chacune a donc défini ce qu'étaient l'hygiène et la propreté. Tout au long de leur histoire, seuls les critères changent : les règles, les lieux, les objets que l'on utilise ou non pour être propre. De la peur de l'eau, accusée au Moyen Age " d'ouvrir les pores et de noyer de l'intérieur " à la surconsommation de cette dernière en passant par la chasse aux poils, l'obligation de se laver les mains pour les médecins et les chirurgiens, Martine Magnin brosse un portrait passionnant de l'histoire de la propreté.