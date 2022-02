1918-1945, l'histoire de 27 années de politique et de guerre

Que s'est-il passé, en France durant la période qui couvre la fin de la Première Guerre mondiale à la fin de la Seconde ? Dans cet ouvrage qui se veut complet et accessible au large public, Claude Faisandier fait le point sur 27 années bouleversées par la guerre et la politique en France, analyse scrupuleusement les différentes raisons qui ont pu conduire à la défaite de juin 1940 et la manière dans le peuple français a accepté, ou s'est révolté, contre l'occupant allemand. Aucun ouvrage, à ce jour, n'aborde l'Histoire sous ce prisme : la plupart des ouvrages se limitant à l'entre-deux-guerres ou, de manière plus restreinte, à l'une des deux guerres uniquement. L'originalité de ce texte est qu'elle va plus loin que l'entre-deux-guerres en s'arrêtant à l'Armistice du 8 mai 1945.