La batellerie belge autrefois

La batellerie est certes bien ancienne. Associée au monde des gens du voyage, dont les artisans se déplacent d'un lieu à l'autre en fonction du fret à transporter, la batellerie reste méconnue, voire évitée par méconnaissance ou par crainte, des gens "d'à terre" . L'avènement de la carte postale illustrée à la fin du XIXe siècle, va au fil du temps rapprocher irrésistiblement les deux mondes. L'illustration, imprimée sur le petit morceau de carton qui s'impose rapidement comme le moyen de correspondance à la portée de tous, n'y est pas étrangère. Aujourd'hui, ces vieux clichés ont une annotation historique et patrimoniale. Prisés par le grand public, ils redonnent vie à des lieux ou des ancêtres disparus. La présente publication consacrée à la batellerie belge d'autrefois, constitue un échantillon des illustrations produites durant la Belle Epoque et après. Elle aborde de nombreuses voies d'eau et traite sans distinction de toutes les thématiques s'y rapportant.