La Sambre Belge. Première rivière canalisée

Première rivière canalisée de Belgique, la Sambre prend naissance en France puis franchit la frontière belge à Erquelinnes pour couler sur une distance de quelques nonante kilomètres avant de jeter ses eaux dans celles de la Meuse à Namur. Rivière impétueuse, connue depuis l'Antiquité, sa navigation est précaire et dangereuse par la présence de hauts-fonds. Sa canalisation qui débute en 1825 et l'établissement de barrages éclusés, va façonner le visage de la rivière pour la rendre, au fil du temps, navigable aux unités fluviales d'un port en lourd toujours croissant. La révolution industrielle du XIXe siècle et la mécanisation qui s'en suit, décuplent la production des usines. Le transport par voie d'eau se révèle alors le plus économique pour expédier en grandes quantités les marchandises. Installée le long de ses rives, l'industrie lourde marquera profondément de son empreinte l'image de la Sambre, au point de la transformer en poumon économique pour le sud du pays. Voie de communication traversant des contrées champêtres en amont de son cours et industrielles sur le reste de son tracé, la Sambre a une histoire passionnante à raconter. Ce livre abondamment illustré de clichés choisis parmi des trésors de photographies inédites ou peu connues, se fait le rapporteur de ce riche passé.