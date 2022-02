Le canal du centre. Histoire d'une voie d'eau centenaire

Notre "Balade historique au fil des ouvrages du canal du Centre" emmène le lecteur dans un retour vers le passé. Plus qu'un simple livre, c'est une invitation à un voyage à l'époque où le vieux canal s'étirait encore sur toute sa longueur, soit près de vingt et un kilomètres d'un bout à l'autre, c'est-à-dire de Houdeng-Goegnies au Bassin des Anglais à Mons, là où ses eaux se mélangeaient à celles du canal de Mons à Condé. Voie fluviale creusée de la main de l'homme à la fin du XIXe siècle pour ouvrir un accès direct entre les bassins hydrographiques de la Meuse et de l'Escaut, le canal du Centre offre, dès son ouverture, de nouvelles perspectives commerciales pour notamment le transport du charbon, extrait sur les sites miniers des régions de Charleroi, du Centre et du Borinage. Les expéditions vers les grandes villes du pays, le Nord de la France et les marchés parisiens via le canal de la Sambre à l'Oise et la Seine, s'en trouvent dès lors facilitées. De cette époque héroïque, il ne subsiste plus aujourd'hui qu'un tronçon de sept kilomètres encore en activité, entre Houdeng-Goegnies et Thieu : le reste ayant été désaffecté ou remblayé pour laisser la place à une voie navigable plus moderne et mieux adaptée aux besoins de notre société. Le tracé de canal encore présent, nommé "Canal du Centre historique" , est inscrit au Patrimoine mondial de l'Humanité (UNESCO) depuis le 2 décembre 1998. Ses quatre ascenseurs hydrauliques à bateaux en sont d'ailleurs le point d'orgue. Le présent ouvrage n'a pas la prétention d'apporter une information exhaustive sur ce vénérable centenaire. Mais illustré de nombreuses cartes postales anciennes, de clichés personnels et autres documents, il fournira cependant au lecteur un aperçu de ce qu'était jadis le canal du Centre à 300 tonnes, ses ouvrages d'art et ses conditions de navigation.